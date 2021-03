Il Bayern Monaco ha mostrato interesse nei confronti del centrocampista Rodrigo Bentancur, la Juventus ha chiesto Goretzka come contropartita.

La stagione 2020/21, caratterizzata dalla pandemia mondiale, è entrata nella fase conclusiva. Passano le settimane e il momento dei verdetti si avvicina. I giochi non sono ancora fatti in molti casi, ciononostante si lavora già in previsione di un calcio destinato a cambiare drasticamente.

Va da se che gran parte di questo lavoro si manifesta attraverso le operazioni di mercato. La prossima sessione di calciomercato sarà quella estiva, ma la maggior parte delle società si sta muovendo adesso con l’intenzione di trovare accordi, nella speranza di poter rinforzare la propria rosa. Non fa differenza il fatto di venire da una stagione positiva o negativa, come dimostra il contatto avvenuto, secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, tra i campioni d’Europa in carica del Bayern Monaco e la Juventus, che rischia di terminare una stagione a mani vuote dopo un decennio di dominio (almeno all’interno dei confini nazionali).

I campioni di Germania starebbero puntando il regista della Juventus

I bavaresi, primi in Bundesliga e in piena corsa per il back-to-back europeo (sono qualificati ai quarti di Champions League), si sarebbero rivolti ai bianconeri dopo aver individuato in Rodrigo Bentancur un rinforzo adeguato al loro progetto tecnico. L’uruguaiano, criticato dai propri tifosi per le prestazioni al di sotto delle aspettative, resta comunque un tassello fondamentale del centrocampo di Pirlo e la Juventus è restia a cederlo. Necessaria per l’apertura di una trattativa sarebbe l’offerta di una contropartita, il nome richiesto dalla dirigenza della Vecchia signora sarebbe quello di Leon Goretzka, ventiseienne tedesco in grado di ricoprire più ruoli del centrocampo.

Si parla di due giocatori, Bentancur e Goretzka, dalle valutazioni di mercato altissime. Il centrocampista della Juventus ha dalla sua la giovane età e gli ampi margini di miglioramento, quello del Bayern una maggiore esperienza e l’adattabilità. Trattativa che non sarà quindi semplice, considerato che per ambizioni i due club sono destinati ad essere rivali in campo internazionale.