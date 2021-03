La più interessante, amata e seguita competizione internazionale per club, la Champions League, potrebbe essere la protagonista di un epocale cambiamento, in occasione dell’edizione valida per il 2024. La notizia la sviscera il quotidiano portoghese A Bola, secondo il quale la riforma sarebbe già pronta e in attesa di essere approvata già mercoledì, non appena arriverà aprile. La fonte citata è Lars-Christer Olsson, presidente dell’associazione delle leghe europee, che avrebbe per primo pensato ai cambiamenti per rendere il trofeo maggiormente competitivo e di maggiore spessore, nonché più selettivo.