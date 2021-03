Diversi cambi effettuati dal ct Mancini rispetto alla vittoria contro l’Irlanda del Nord: davanti tridente Chiesa-Belotti-Insigne

È stata da poco comunicata la formazione con la quale l’Italia di Roberto Mancini scenderà in campo stasera (ore 20:45) allo stadio Levski di Sofia per la gara contro la Bulgaria, valida per le qualificazioni al mondiale di Qatar 2022.

Bulgaria-Italia: tornano dall’inizio Barella, Chiesa e Belotti

Come ampiamente annunciato alla vigilia, il ct azzurro ha operato diversi cambi rispetto alla vittoriosa partita del “Tardini” contro l’Irlanda del Nord.

Ecco dunque l’undici azzurro di stasera, schierato da Mancini con il 4-3-3: Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Acerbi, Spinazzola; Barella, Sensi, Verratti; Chiesa, Belotti, Insigne.

A disposizione: Sirigu, Meret, Di Lorenzo, Bastoni, Emerson, Mancini, Locatelli, Pellegrini, Pessina, Grifo, Immobile, Bernardeschi,

Per quanto riguarda le scelte del ct Jasen Petrov, la Bulgaria si dispone con un 3-5-2: P. Iliev; Dimov, Antov, Bozhikov; Cicinho, Chochev, Kostadinov, Vitanov, Tsvetanov; Delev, Galabinov. In campo dunque anche due “italiani”: Antov (Bologna) e Galabinov (Spezia).

A disposizione: Naumov, Karadzhov, Zanev, Hristov, I. Iliev, Raynov, Karagaren, Malinov, Yomov, Vutov, A. Iliev, D. Iliev.