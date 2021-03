Il calciomercato della Juventus potrebbe partire dalla possibile cessione dei veterani. I bilico anche la posizione di Bonucci, il quale potrebbe lasciare i bianconeri a fine stagione

Il calciomercato della Juventus potrebbe focalizzarsi sulla cessione di Bonucci e sull’addio dei veterani bianconeri. Addii da valutare nel corso delle prossime settimane e che potrebbero far voltare pagina ai bianconeri in vista del futuro. Punto interrogativo sul rinnovo di Buffon, stesso discorso per quel che riguarda Chiellini, mentre resta da valutare il possibile addio di Bonucci, quest’ultimo sacrificabile dinanzi a un’offerta da circa 30 milioni di euro.

Su Bonucci resta forte l’interesse del Manchester City, non è escluso che il club inglese possa valutare un’offerta basata anche su uno scambio di giocatori. Buffon, invece, valuterà il suo futuro nelle prossime settimane. Un altro anno in bianconero o possibile nuova avventura da titolare all’estero. Resta viva anche l’ipotesi ritiro. Per quel che riguarda Chiellini, invece, il capitano della Juventus valuterà il suo futuro alla vigilia degli Europei. Rinnovo per un altro anno o addio definitivo al calcio: questa la doppia opzione.

Calciomercato Juventus, cessione Bonucci insieme a Dybala: cosa potrebbe accadere

L’addio di Bonucci potrebbe coincidere anche con quello di Dybala. La Joya non ha ancora accettato l’offerta contrattuale presentata mesi fa dalla Juventus, e la sensazione è che l’argentino starebbe valutando anche altre possibili destinazioni. La Juventus potrebbe aprire al suo addio di fronte a un’idea di scambio alla pari con un altro big. Occhio al PSG e al Barcellona, con Icardi e Griezmann possibili contropartite.

Verso la conferma Morata, così come Ronaldo. L’attaccante portoghese difficilmente tornerà al Real Madrid. Il club spagnolo potrebbe dirottare le sue attenzioni su Haaland chiudendo le porte del ritorno al cinque volte Pallone d’Oro. Bonucci, Dybala e Buffon (e Chiellini): la Juve valuta la tripla-quadrupla cessione estiva.