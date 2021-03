Paulo Dybala, a tre mesi dall’infortunio, dovrebbe essere convocato per il match fondamentale contro il Torino

Dopo l’eliminazione dalla Champions e la sconfitta contro il Benevento, la Juventus, certamente, non sta attraversando un periodo facile e il Derby contro il Torino di sabato prossimo sarà fondamentale per il prosieguo della stagione bianconera.

Andrea Pirlo, dopo la sosta per le partite delle varie nazionali, conta d’avere il maggior numero di giocatori a disposizioni. Come riporta la ‘Gazzetta dello Sport’, tra i giocatori che potrebbero ritornare dagli infortuni ci sarebbe Paulo Dybala.

Il recupero di Dybala

Secondo il quotidiano sportivo, l’argentino dovrebbe essere nella lista dei convocati per il match contro il Torino. Certamente, non è stata una stagione facile per Dybala che ha collezionato solo 16 presenze, tra campionato e Champions, e segnato 2 reti. L’ex Palermo dovrebbe rientrare dopo 3 mesi dall’infortunio al legamento collaterale mediale.

Alla Juve sono mancati i goal e le prodezze dell’argentino che si ritrova anche al centro di tante indiscrezioni di calciomercato. Il rinnovo con la squadra piemontese tarda ad arrivare e Dybala sarebbe stato rimesso sul mercato, destando l’attenzione di club come Barcellona e PSG. Pirlo, a prescindere dalla voci di mercato, spera di recuperare al meglio il calciatore per centrare la qualificazione Champions e vincere la Coppa Italia contro l’Atalanta.