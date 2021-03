In casa Juventus ci si appresta alla grande rivoluzione estiva. La società rivedrà la rosa a disposizione, in particolare con acquisti di calciomercato a centrocampo.

Il grande protagonista delle ultime settimane in casa Juventus è stato indubbiamente Cristiano Ronaldo. L’eliminazione dalla Champions League, dopo il doppio confronto col Porto, ha amareggiato l’ambiente e sicuramente anche il club, che puntava sull’asso portoghese per riuscire finalmente a raggiungere l’ambito trofeo internazionale. Tuttavia, l’ennesimo tentativo è fallito e sul banco degli imputati è finito proprio Ronaldo. Insieme all’ex Real Madrid, anche il tecnico Andrea Pirlo ha pagato dazio, essendo stato giudicato impreparato per fronteggiare delle sfide così ambiziose. I vertici bianconeri però non si sono soffermati sulla superficie, ma scavano affondo nel problema da settimane: il gruppo ha bisogno di nuovi rinforzi e di un’ossatura più solida soprattuto a centrocampo.

La Juventus alla ricerca di rinforzi a centrocampo: quattro nomi sul taccuino

Paolo Paganini, giornalista ed esperto di calciomercato della ‘RAI’, ha anticipato alcune di quelle che potrebbero essere le mosse della Juventus sul mercato. La società bianconera potrebbe cedere in estate Ramsey e Rabiot ma anche Bentancur, nonostante l’uruguaiano sia considerato un ottimo elemento. Tutti e tre sono sacrificabili poiché l’intenzione è quella di arrivare a qualcuno tra Locatelli, Jorginho, Pogba e Van de Beek.

Van de Beek al momento pare essere in vantaggio su Pogba, già ex juventino, poiché il Manchester United potrebbe essere interessato a uno scambio proprio con Rabiot. Da tenere d’occhio è pure Jorginho, che alla Juventus piace dai tempi della sua avventura al Verona, prima di trasferirsi nel Napoli di Sarri. Locatelli, infine, quantomai sta sbocciando. Ha siglato la sua prima rete con la maglia dell’Italia e pare sia finalmente pronto al salto in una big.