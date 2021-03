La prossima estate potrebbe essere decisamente movimentata per il Napoli. Uno degli azzurri, però, ha chiuso al mercato.

In casa Napoli si guarda al futuro. La stagione ha ovviamente ancora tanto da dire, con gli azzurri che corrono per conquistare un posto in Champios League. Mancano ancora diversi mesi alla fine della stagione, ma si guarda ancora a quella che sarà la prossima stagione. Il futuro di Rino Gattuso, ad esempio, è tutto da decifrare ed è difficile ad oggi capire se l’allenatore calabrese proseguirà sulla panchina del Napoli. In molti sostengono che l’ex Milan sia pronto ad andare via, una volta portati gli azzurri al quarto posto in classifica e conquistato l’obiettivo stagionale.

Manca ancora tanto tempo, ma non c’è soltanto il futuro di Rino Gattuso tra i dubbi in casa Napoli. Anche diversi azzurri, infatti, potrebbero svestire la maglia partenopea alla fine del campionato, nell’ottica di una sorta di rifondazione che tanti in casa Napoli chiedono ormai da anni. C’è anche la questione del tetto ingaggi che, ovviamente, tiene banco. Il presidente De Laurentiis ha inevitabilmente bisogno di abbassarlo, cedendo giocatori con ingaggi importanti. C’è chi, però, ha già chiuso al mercato.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Napoli, Fabiàn chiude già al mercato

Tra i giocatori più interessanti in casa azzurra c’è Fabiàn, su quale tante squadre hanno posato lo sguardo. Dalla Spagna, infatti, diverse squadre hanno messo proprio l’ex Betis nel mirino, e c’è chi vocifera che anche Real Madrid e Barcellona sarebbero ormai pronte a tentare l’assalto per il centrocampista azzurro.

LEGGI ANCHE >>> Il sottosegretario Andrea Costa: “Allo stadio per gli Europei? Si può fare”

Eppure, è lo steso Fabiàn che in queste ore sembra aver chiuso al mercato. “Sono molto contento di giocare a Napoli e ho ancora altri due anni di contratto”, le parole del centrocampista spagnolo.

Le pretendenti devono mettersi l’anima in pace? Vero che il Napoli lo terrebbe volentieri, ma è probabile che il presidente De Laurentiis possa vacillare alla vista di una proposta allettante. L’appuntamento, insomma, è per la prossima estate