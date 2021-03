Tapiro d’oro per Cassano, che commenta: “La serie su Totti non mi è piaciuta, sembro un invadente”. E racconta le notti brave col Pupone

Ennesimo tapiro d’oro per Antonio Cassano. L’ex talento di Bari vecchia questa volta è stato raggiunto dall’inviato di ‘Striscia la Notizia’ Valerio Stafelli per le sue dichiarazioni sulla serie tv Sky ‘Speravo de morì prima’, dedicata alla carriera di Francesco Totti.

Cassano aveva commentato la serie solo qualche giorno fa alla ‘Bobo Tv’ dell’amico Christian Vieri, non senza un pizzico di amarezza: “Mi hanno fatto apparire in un modo che non mi è piaciuto”, la sintesi del suo pensiero.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Cassano: “Con Totti andavamo in giro fino all’alba”

Considerazioni ribadite al microfono di Staffelli: “La serie mi è piaciuta molto poco: la realtà non supera il 5%, il resto è romanzato. Io vengo fatto passare per un invadente, per qualcuno che non sono: fuori casa sono un pazzo scatenato, ma da Francesco mi sono sempre comportato bene. Per non parlare dell’attore che fa la mia parte: non sarò bello, ma lui è peggio”.

Cassano ha qualcosa da ridire anche sulla somiglianza tra il protagonista Pietro Castellitto e Totti: “Non c’entra niente, assomiglia più a Perin che a Francesco”.

LEGGI ANCHE>>> Cassano, l’attacco al Triplete che farà infuriare l’Inter

E ancora sull’amicizia con il Pupone nel periodo in cui era ospite in casa sua: “Il mio rapporto con Totti? I primi 5-6 mesi lui era single e uscivamo dalla mattina fino alla notte. A volte tiravamo fino alla mattina dopo e andavamo direttamente a Trigoria. Poi si è fidanzato e io ho cominciato a fare disastri da solo. Ma avevo 20 anni. Oggi, se tutto va bene, a mezzanotte mi addormento sul divano”.

Con questo tapiro, il sedicesimo, Cassano si conferma lo sportivo di gran lunga più “premiato” da ‘Striscia’, terzo in assoluto nella classifica generale, alle spalle di Belen Rodriguez e Fiorello.