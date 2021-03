Aguero a fine stagione lascerà il Manchester City, come reso noto ieri ufficialmente. Già cinque squadre si sono mosse, una è italiana.

L’addio di Aguero al Manchester City, ormai ufficializzato attraverso una nota del club inglese, ha di sicuro scosso tutto il mondo del calcio. Dopo dieci anno l’argentino si prepara a vivere una nuova avventura, ma il futuro è tutt’altro che certo. Nel frattempo, l’attaccante si gode tutto l’amore che i tifosi del Manchester hanno riversato sui social proprio in queste ore, una volta appressa la notizia del suo addio a fine stagione.

Ma dovrà andrà El Kun? Difficile dirlo già adesso. Alla prossima sessione di mercato mancano diversi mesi, ed è plausibile che proprio in questo tempo che ci separa dall’estate, il giocatore farà le sue valutazioni. La carta d’identità parla di 32 anni, ma l’argentino ha ancora tutti i numeri per imporsi in Europa a grandi livelli, e proprio per questo ci sono diversi top club che hanno drizzato le antenne.

Insomma, Aguero rappresenta ancora oggi un vero e proprio sogno di mercato. Anche in Italia si sta parlando tanto in queste ore dell’attaccante argentino e di quello che potrebbe essere il futuro. La verità, però, è che diverse proposte sono già sul tavolo, tutte al vaglio del talento classe ’88.

Aguero, già cinque proposte: una arriva dalla Serie A

In Europa, come detto, gli estimatori di Aguero non mancano. Parliamo di top club, squadre che sarebbero ben disposte a pagare anche un lauto compenso al giocatore, vista anche l’assenza di un cartellino da pagare (il giocatore andrà a scadenza).

Non è un mistero, tra le altre cose, che sull’argentino ci sia forte l’interesse del Paris Saint Germain. Pochettino stima tantissimo l’argentino, e se spingesse per acquistarlo riuscirebbe a surclassare ogni tipo di avversaria nella corsa all’attaccante.

Al momento, secondo quanto riportato da Footmercato, sono già cinque le proposte che sono finite sul tavolo del giocatore, e che ovviamente andranno valutate nel corso delle prossime settimane.

C’è il Barcellona, ma anche Chelsea, Manchester United ed ovviamente PSG. E poi un’italiana. Si, perchè tra le squadre che si sarebbero già mosse – si legge – c’è anche l’Inter di Antonio Conte, che alcuni portali britannici danno addirittura in pole per Aguro.