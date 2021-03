La Nazionale italiana prosegue il cammino verso il Mondiale del 2022 in Qatar. Roberto Mancini è intervenuto in conferenza stampa.

La Nazionale italiana di Roberto Mancini prosegue il cammino verso i Mondiali del 2022 in Qatar. Gli azzurri, impegnati domani contro la Lituania, sono reduci dai successi contro Irlanda del Nord e Bulgaria. Nel mirino c’è la terza vittoria per provare a mantenere la vetta della classifica del girone.

Italia, Mancini in conferenza

Oggi, il tecnico dell’Italia è intervenuto in conferenza stampa in vista dell’impegno di domani contro la Lituania. Ecco quanto dichiarato: “Campo ricco di insidie, non siamo abituati a giocare sull’erba sintetica. Abbiamo solo due giorni per abituarci. La Lituania si chiuderà molto e non concederà molti spazi”.

Poi prosegue sui dubbi di formazione: “Toloi? C’è la possibilità che giochi titolare. Ci siamo conosciuti meglio, è stato con noi una settimana. Insigne, invece, ha già giocato due partite intere. Valuteremo se impiegarlo ancora. Stiamo valutando anche le condizioni di Immobile e di Belotti, decideremo domani mattina se giocheranno. Chiesa potrebbe scendere in campo. Sta bene in questo momento, incute paura agli avversari che raddoppiano sempre su di lui in marcatura. E’ un calciatore molto importante per noi. Bernardeschi falso nove? Idea sempre attuale”.