Scomparsa a causa del Covid la madre di Lucas Torreira: Viviana di Pascua aveva 53 anni ed era ricoverata da metà mese in terapia intensiva

Terribile lutto per l’ex Samp e Pescara Lucas Torreira, ora all’Atletico Madrid. La madre del calciatore uruguaiano è infatti morta a causa del Covid-19: Viviana Di Pascua, 53 anni, era ricoverata nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale di Salto dallo scorso 18 marzo.

Torreira nei giorni scorsi era volato in patria, con il permesso dell’Atletico, proprio per stare vicino alla mamma. Testimoni hanno riferito del continuo viavai del giocatore e della sua famiglia nei pressi della struttura ospedaliera.

Lutto per l’ex Samp Torreira, muore la madre di Covid

La signora Viviana era sempre stata vicina a Lucas nei grandi appuntamenti della Celeste, come la Coppa del Mondo in Russia nel 2018 e la Copa America in Brasile nel 2019, e aveva trasmesso al figlio la passione per il calcio. Originaria della città di Fray Bentos, era infatti figlia di Edison Di Pascua, detto “Tito”, un calciatore di discreto livello in patria, oltre che noto militante comunista.

Questo non è certo il primo lutto dovuto al Covid che colpisce le famiglie di calciatori famosi: ricordiamo, tra gli altri, la madre di Ronaldinho e i padri di Tevez e Totti, scomparsi negli scorsi mesi. Una ulteriore, triste, conferma che questo virus subdolo non fa sconti a nessuno.