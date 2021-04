La Juventus è già proiettata sul calciomercato estivo. Fabiana Della Valle, giornalista de ‘La Gazzetta dello Sport’, ha fatto il punto della situazione anche su Aguero.

La Juventus resta attenta ad eventuali occasioni di calciomercato in entrata. La giornalista de ‘La Gazzetta dello Sport’ Fabiana Della Valle, intervenuta ai microfoni di ‘CM.IT TV’ ha avuto modo di raccontare le ultime idee di mercato del club bianconero.

Calciomercato Juventus, Aguero e non solo

Ecco quanto dichiarato da Della Valle: “La Juventus ha contattato l’entourage di Aguero. Da qui a dire che lo prendono è difficile. Non sappiamo che stagione sarà per la Juve quella prossima. Certo è che il club si porta avanti nel lavoro, si è già mossa per sondare il terreno. Tutto è da vedere. Il Barcellona è un avversario tosto, ancor di più del Paris Saint-Germain. Aguero ha un forte legame con Leo Messi che, però, non è sicuro resti in blaugrana”.

Poi prosegue: “Alla Juve manca un attaccante, ma tutto dipende dalle cessioni. Se restano tutti è difficile ipotizzare l’arrivo di Aguero. El Kun può arrivare solo con una cessione eccellente, solo se dovesse partire uno tra Dybala o Ronaldo. Senza Champions League CR7 è difficile che possa restare a Torino”.

Ultime mercato Juve, spunta anche Donnarumma

“Il futuro di Gigio Donnarumma è complicato. Considerando i rapporti buoni tra Mino Raiola e la Juve, se dovesse andare via a zero dal Milan, un suo arrivo a Torino non sarebbe una situazione così impossibile. La Juve lavora per farsi trovare pronta”.