La telenovela Aguero coinvolge tutti i club d’Europa. Ci prova la Juventus di Andrea Agnelli, ma il Napoli ha un asso nella manica.

Il futuro di Sergio Aguero è tutto da scrivere. El Kun lascerà il Manchester City a fine stagione. Dove andrà a giocare? Nulla è ancora chiaro. Ci stanno facendo un pensierino tutti i top club d’Europa. Anche la Juventus di Andrea Agnelli potrebbe provarci qualora ci fosse una grande cessione durante la finestra estiva di calciomercato.

Calciomercato Napoli, Hugo Maradona chiama Aguero

Anche il Napoli di Aurelio De Laurentiis, però, non è escluso dalla corsa. Il club partenopeo, infatti, rispetto alle altre pretendenti ha sicuramente un asso nella manica. Hugo Maradona, fratello di Diego Armando Maradona, è intervenuto nel pomeriggio ai microfoni di ‘Radio Kiss Kiss Napoli’. Ecco quanto dichiarato a tal proposito: “Ho parlato con Giannina (ex compagna di Aguero, ndr), non gli ho chiesto di Aguero”.

Poi prosegue: “Stasera la chiamo di nuovo e gli chiedo come vanno le cose. Poi magari parleró con Sergio e gli dirò di venire qui a Napoli, dove c’è il sole ed il mare. A lui dico ‘Ma quale Juventus, vieni al Napoli’. Provate solo ad immaginare il tridente Aguero-Insigne-Mertens. Vederlo giocare allo stadio Maradona sarebbe una cosa straordinaria”.