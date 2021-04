Erling Haaland fa gola a tanti club ma ce n’è uno che è pronto a tirarsi fuori e lo dice a chiare lettere: “Abbiamo il miglior attaccante al mondo”

No ad Haaland: l’uomo più corteggiato d’Europa incassa un ‘rifiuto’. Il baby attaccante del Borussia Dortmund si prepara ad essere il calciatore più conteso del calciomercato estivo. Non c’è big che non abbiamo mostrato interesse verso di lui e del resto i numeri sono lì a giustificare tanti apprezzamenti. In Italia la Juventus lo vorrebbe per aprire un nuovo ciclo, ma la concorrenza oltre confine è agguerrita: Real Madrid, Manchester City, Chelsea, United, tutte le potenze del Vecchio Continente vorrebbero far proprio il bomber norvegese. Tutte tranne una: il Bayern Monaco. O almeno, se lo vuole, mente e dice il contrario. Lo fa con la voce di Karl Heinz Rummenigge, dirigente del club bavarese, che spiega le strategie della società.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Juventus, una rivale in meno per Haaland

Rummenigge ha chiaro in testa qual è la posizione del Bayern Monaco per Erling Haaland: il 20enne golden boy del calcio mondiale non interessa al club bavarese. Una presa di posizione netta che nasconde una convinzione: la squadra ha già in rosa il miglior attaccante al mondo.

LEGGI ANCHE >>> Pogba torna alla Juventus grazie al suo amico bianconero

Lo spiega lo stesso dirigente tedesco alla ‘Bild’: “Non capisco da dove vengono le voci su Haaland – ha spiegato Rummenigge – ma una cosa la posso dire: abbiamo già il miglior calciatore al mondo in quella posizione, Robert Lewandowski. Ed ha un contratto fino al 2023″. Insomma con il polacco (ora fermato per quattro settimane da un infortunio) non può esserci spazio per Haaland. Queste le dichiarazioni del dirigente del Bayern, ma di certo un 20enne con i numeri del norvegesi non può non far gola anche al club tedesco.