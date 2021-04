Si accende il mercato in casa Juventus. Per Paul Pogba il rientro a Torino sarebbe un’eventualità gradita, e l’indiscrezione è di queste ore.

In casa Juventus si guarda già al futuro. La stagione rischia di diventare non particolarmente esaltante, con i bianconeri già fuori dalla Champions League e molto lontani dalla capolista Inter che al momento sta viaggiando velocissima nella corsa Scudetto. Anche il Milan ha difficoltà a tenere il passo dei nerazzurri, e per questa Juve alla prese con tante problematiche legate anche ad un primo anno di gestione Pirlo, stare dietro è complicato.

Ecco perchè la dirigenza si guarda intorno. Chiaro che la crisi economica porterà la dirigenza a fare importante riflessioni, anche su tanti giocatori che al momento sono in rosa ma che non hanno reso al massimo delle proprie possibilità come ci si aspettava. Rabiot, Ramsey ma anche il futuro di Ronaldo e quello di Dybala, le questioni sono tante e molto spigolose.

Chiaro, però, che la Juventus non potrà giocare soltanto sulle cessioni o potenziali rinnovi. Il club sta già studiando vari profili che potrebbero andare anche a migliorare la rosa a disposizione di Andrea Pirlo, e uno di queste accende anche l’entusiasmo di tutta la piazza bianconera.

“Pogba tornerebbe!”, l’indiscrezione che accende il mercato

Tra i nomi che sono stati accostati alla squadra bianconera proprio in queste settimane c’è anche quello di Paul Pogba. Lui, che conosce bene la Serie A ma soprattutto l’ambiente bianconero, sarebbe un colpo interessante e che convincerebbe anche la piazza. Di fatto, il francese rappresenta ancora oggi uno dei centrocampisti più interessanti di tutto il panorama europeo.

Ma lui tornerebbe a Torino? A darne notizia è Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport, che proprio negli studi dell’emittente satellitare ha spiegato come Pogba tornerebbe volentieri in casa bianconera. “Se potesse sceglierebbe la Juventus“, ha spiegato proprio il giornalista ed esperto di mercato.

Un’eventualità che accende il mercato bianconero, anche perchè il contratto di Pogba è in scadenza 2022. Anche il Real Madrid – chiarisce Di Marzio – sarebbe una delle ipotesi per il futuro di Pogba, ma quella bianconera sarebbe una soluzione più che gradita. Tra le ipotesi anche quella di una permanenza a Manchester, per poi essere libero di scegliere a scadenza di contratto.