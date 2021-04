Il centrocampista del Milan Kessie ha trasformato più rigori di tutti nei 5 massimi campionati europei: dietro di lui anche Depay e Salah

Franck Kessie non si ferma più. Il centrocampista del Milan ha realizzato 8 rigori su 9 in questa stagione e nessuno è riuscito a fare meglio di lui nei 5 massimi campionati europei. L’ex Atalanta è il calciatore che ha realizzato più centri di tutti, l’ultimo in nazionale contro l’Etiopia.

Quest’anno soltanto Dragowski è stato in grado di disinnescarlo nel match contro la Fiorentina. L’ultimo errore prima di questo risale invece al 2018. In quel caso era stato Stefano Sorrentino ad ipnotizzare Kessie. Il dato rivelato da “La Gazzetta dello Sport” è piuttosto curioso.

Franck Kessie è il miglior rigorista in Europa, tenendo in considerazione i primi cinque campionati.

alle sue spalle Depay e Bruno Fernandes

Alle sue spalle sono diversi i calciatori rigoristi che hanno un numero inferiore a quello totalizzato da Kessie. Il centrocampista rossonero ha trasformato 8 penalty. Ha fatto leggermente meglio di Depay, Ben Yedder e Bruno Fernandes. Tutti e 3 sono bloccati a quota 7. Il milanista si lascia alle spalle anche Salah, Mbappé e André Silva.

Da quando è al Milan, Kessie ha fallito soltanto due trasformazioni. In questa stagione di gol dal dischetto ne ha messi a segno 12 se si considerano anche i 3 realizzati in nazionale e quello firmato in Europa League contro lo Stella Rossa.

Una percentuale molto alta e ben superiore rispetto a quella di Zlatan Ibrahimovic. L’attaccante svedese da quando è tornato in rossonero ha mostrato una media del 50%: ne ha segnati 5 e ne ha falliti altrettanti.

Considerando pure le altre leghe, continua “La Gazzetta dello Sport”, soltanto Jorge Grant gli sta davanti. Quest’ultimo sconosciuto gioca nel Lincoln City, formazione della terza serie inglese. L’esterno ha trasformato 9 rigori su 12.