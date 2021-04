La pausa delle Nazionali non fa bene, tra infortuni, squalifiche e Covid: un altro calciatore dovrà saltare il derby Torino-Juventus

Il campionato è pronto a riprendersi la scena. Ancora tre giorni, poi sarà di nuovo Serie A. Uno degli appuntamenti più attesi della prossima giornata del massimo campionato è sicuramente il derby Torino-Juventus. La stracittadina ha un valore non soltanto campanilistico visto che le formazioni di Nicola e Pirlo hanno la necessità di mettere punti in cascina per raggiungere i propri obiettivi. I granata devono allontanare l’incubo retrocessione, i bianconeri, invece, non possono avere altre battute d’arresto per non mettere a rischio il piazzamento Champions.

In tutto questo le due compagini fanno i conti con le assenze di diversi calciatori. Ieri è arrivata la notizia della squalifica di Buffon che toglie al 43enne la possibilità di giocare il derby. Non ci sarà neanche Alex Sandro, mentre è tutta da chiarire la situazione Demiral. In casa granata, invece, Nicola sembrava poter contare finalmente su tutta la rosa ma non andrà così.

Torino-Juventus, Nicola perde Sinigo

Il Torino, infatti, deve fare i conti con un forfait improvviso. Nell’allenamento di ieri si è fermato Wilfried Singo. Il giovane esterno era appena rientrato dall’assenza per Covid, ma dovrà rinunciare al derby e probabilmente sarà fuori causa per qualche settimana.

Il calciatore, infatti, ha riportato un problema al retto femorale della coscia sinistra – come si legge su ‘TuttoSport’ – ma oggi gli accertamenti diagnostici chiariranno diagnosi reale e tempi di recupero. Quasi impossibile vederlo in campo in Torino-Juventus, Nicola spera che l’assenza non sia troppo lunga. Al suo posto dovrebbe giocare Vojvoda, impegnato però in questi giorni con il Kosovo nelle qualificazioni ai Mondiali 2022.