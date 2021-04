Il Bayern Monaco sarebbe pronto a strappare al Tottemhan il talento Heung-min Son: il coreano non rinnova con Mourinho

Secondo il portale britannico, esperto di calciomercato, ‘Football Insider’, il Bayern Monaco sarebbe pronto ad una grande operazione per rafforzare ulteriormente la rosa a disposizione del tecnico Hansi Flick. Il club bavarese, infatti, vorrebbe riportare in Bundesliga l’attaccante Heung-min Son. Il coreano ha mosso i primi veri passi nel calcio proprio in Germania, tra Amburgo e Bayer Leverkusen, prima di trasferirsi nel 2015 in Inghilterra, a Londra per la precisione, ed indossare la maglia del Tottenham.

Il coreano, nelle ultime stagioni, sta facendo la differenza ed è una delle gemme più preziose della squadra di José Mourinho: ad oggi, secondo il portale specializzato transfermarkt.com, vale qualcosa come 85 milioni di euro. L’attaccante, però, andrà in scadenza nel 2023 ed i bavaresi, secondo Football Insider, hanno già programmato una strategia per aggredire il cartellino, sfruttando i tentennamenti del sud-coreano nel rinnovare con gli Spurs.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Son-Bayern, altro colpo per Mourinho

Dopo un’altra stagione poco esaltante, perdere anche Son sarebbe un brutto colpo per Mourinho. In molti stanno criticando lo Special-One, sostenendo che abbia perso il suo tocco per far rendere al massimo le squadre.

LEGGI ANCHE >>> Focolaio covid all’Empoli: “16 positivi, varie ricadute”

C’è anche da dire che il Tottenham, da tempo, ha scelto di non fare mercato ad alti livelli, di puntare da diverse stagioni sullo zoccolo duro a disposizione prima di Pochettino poi di Mourinho con risultati ben poco esaltanti.