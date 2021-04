Situazione delicata in casa Juventus per quel che riguarda il rinnovo di Dybala. La Joya starebbe valutando attentamente il suo futuro e non è escluso che possa dire addio ai bianconeri in vista dell’estate

Quale sarà il futuro di Paulo Dybala? Rebus e punto interrogativo sul rinnovo contrattuale dell’attaccante argentino, il quale valuterà il da farsi in vista dei prossimi mesi. Come noto, e come confermato da Agnelli nei mesi scorsi, la Juventus ha già presentato una nuova offerta contrattuale al numero 10 bianconero, proposta che collocherebbe l’argentino tra i venti giocatori più pagati al mondo.

Il diretto interessato, dal canto suo, potrebbe puntare i piedi per attendere una nuova offerta più vantaggiosa e convincente, ed è per questo che l’entourage del giocatore starebbe valutando il possibile addio alla Juventus. I bianconeri potrebbero dire addio alla Joya di fronte a un’offerta cash da 70 milioni di euro, ma non è escluso che l’argentino possa rientrare in un affare di mercato con scambio alla pari. Nelle ultime settimane starebbero avanzando gli interesse di Manchester United e PSG.

Juventus, rinnovo Dybala in stand-by: il possibile scambio con Pogba o Icardi

Il rinnovo di Dybala sarà argomento di discussione fino a giugno, dopodichè la Juventus valuterà la sua cessione proponendo al PSG uno scambio alla pari con Icardi. L’ex Inter, come noto, è un chiaro obiettivo di Paratici, pronto a piombare sul centravanti argentino per completare l’attacco bianconero. Non solo, Dybala potrebbe essere proposto al Manchester United in cambio di Pogba, altro obiettivo del prossimo mercato della Juventus.

In entrambe le possibile destinazioni, Dybala andrebbe a guadagnare circa 12-15 milioni all’anno. Per quel che riguarda il recente infortunio, invece, la Joya è pronta a tornare a disposizione di Pirlo già dall’imminente sfida contro il Torno di sabato.