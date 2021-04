Il futuro di Erling Haaland è più incerto che mai. L’attaccante del Borussia Dortmund si guarda intorno in attesa di offerte concrete.

Il futuro di Erling Haaland non è stato ancora deciso. Almeno sulla carta è così. Perché intanto l’agente dell’attaccante del Borussia Dortmund è al lavoro per trovare la soluzione migliore per il futuro sportivo del calciatore. La permanenza tra le fila del club di Bundesliga è da escludere, ma per portarlo via dalla Germania serve un bel gruzzoletto.

Calciomercato, Haaland al Barcellona?

Erling Haaland fa gola a tutto il globo. I top club d’Europa ci pensano notte e giorno, ma accaparrarsi il suo cartellino non è affare per tutti. Real Madrid, Paris Saint-Germain, Manchester City sondano il terreno. Anche il Barcellona sogna l’arrivo del norvegese per la prossima stagione. E proprio il club blaugrana, in questo momento, sembra essere in vantaggio.

Tra Raiola e Joan Laporta, presidente dei catalani, c’è un ottimo rapporto. Come riporta ‘Sport.es’, in virtù di tale amicizia, questa mattina Mino Raiola ed il padre di Haaland sono atterrati in Spagna e sono stati ricevuti da un uomo di fiducia del presidente del Barcellona. In questo momento c’è un incontro in corso tra tutte le parti coinvolte.