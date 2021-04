Guai in vista per la Juventus di Andrea Pirlo. Il tecnico dei bianconeri dovrà fare a meno di Demiral, positivo al Covid-19.

La Juventus di Andrea Pirlo sorride, ma solo a metà. Se Pirlo ha ritrovato Paulo Dybala ed Aaron Ramsey, completamente ristabiliti dopo gli infortuni accorsi nell’ultimo periodo, un altro calciatore va ad accasarsi in infermeria. Per due che tornano, insomma, uno che va via.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Juventus, Demiral torna a Torino

Merih Demiral è positivo al Covid-19. Mentre era in ritiro con la Nazionale turca, il difensore del club bianconero si è sottoposto a tampone molecolare che ne ha riscontrato la positività al Coronavirus. Dopo essere stato messo in isolamento, il ragazzo torna ora in Italia.

LEGGI ANCHE >>> Haaland ha incontrato la sua prossima squadra

A comunicarlo è stata la stessa società piemontese che ha diramato un comunicato ufficiale sui propri canali: “Merih Demiral, a causa della riscontrata positività al Covid 19 avvenuta mentre era in ritiro con la nazionale turca in data 26 marzo 2021, è rientrato in Italia con volo sanitario autorizzato dalle autorità competenti e proseguirà il suo isolamento fiduciario presso il J|Hotel“. Il calciatore, dunque, sarà fuori dall’elenco dei convocati per la sfida contro il Torino di Davide Nicola.