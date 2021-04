La Lazio non avrà Luis Alberto con lo Spezia, spagnolo out per infortunio: gli esami strumentali hanno mostrato una distorsione alla caviglia

Brutta tegola per Simone Inzaghi prima della partita interna contro lo Spezia. La Lazio, contro i bianconeri, dovrà fare a meno di Luis Alberto. Il centrocampista spagnolo oggi non si è allenato dopo l’infortunio subito ieri e questa sera si è presentato alla clinica Paideia, centro di riferimento dei biancocelesti.

Lazio, Luis Alberto si ferma per infortunio: distorsione alla caviglia, tempi di recupero da valutare

La visita, inizialmente prevista alle 13, spiega “Cittaceleste”, ha accertato una distorsione alla caviglia destra. Luis Alberto si è sottoposto ad esami strumentali ed è rimasto all’interno della struttura per circa un’ora.

Il fantasista, punto di riferimento della squadra di Simone Inzaghi, farà nuovi accertamenti nei prossimi giorni. In occasione di questi ultimi, si avranno maggiori dettagli sui tempi del suo recupero. La Lazio tuttavia si appresta ad entrare in un ciclo di partite molto delicato. Dopo lo Spezia affronterà l’Hellas Verona e il Benevento prima di confrontarsi con Napoli e Milan che si preannunciano sfide decisive per i progetti europei della formazione del presidente Claudio Lotito. Come ha raccontato “Cittaceleste”, lo spagnolo si è presentato al consulto con il dottore Rodia accompagnato dalla moglie Patricia.

Il calciatore, autore di 8 gol e 2 assist in questa stagione tra campionato e Champions League, dovrà ora essere sostituito. Prima dell’appuntamento di sabato pomeriggio alle 15, Simone Inzaghi ha ancora due giorni di tempo per comprendere con chi sostituirlo.

Fino a questo momento, Luis Alberto ha saltato soltanto tre partite di campionato, contro Torino, Hellas Verona e Sassuolo durante il girone d’andata. Il calciatore è sempre stato schierato titolare da Inzaghi, che lo ha impiegato pure nella trasferta di Crotone, poche ore dopo il caso “Twitch” con Lotito furioso per l’esternazione dello spagnolo.