Andrea Pirlo ha convocato, per il match decisivo di domani contro il Torino, il giovane portoghese Felix Correia

Nella Juventus, che non sta vivendo un periodo felicissimo dopo l’eliminazione dalla Champions e la sconfitta casalinga contro il Benevento, è scoppiata anche la grana di Dybala, Arthur e di McKennie che sono stati interrotti dai carabinieri durante una ‘cena’ che si è protratta per tutta la serata. I tre sono stati multati per la violazione delle norme anti-Covid.

I tre calciatori sono stati multati e non sono stati convocati per il match decisivo contro il Torino di domani. Andrea Pirlo ha così commentato il fatto: ”La decisione l’ho presa io e la società ha fatto il resto. Per la parte tecnica sono stato io a decidere. Questi eventi sono sempre successi, ma non era questo il momento giusto per quanto sta succedendo nel mondo”.

La convocazione di Felix Correia

Tra i convocati, dove manca anche Bonucci per la positività riscontrata con la Nazionale, del tecnico per il Derby contro i granata di domani ci sono due sorprese: Szszezny, nonostante i casi positivi nella Polonia, e, soprattutto, Felix Correia. Per il giovane attaccante portoghese non è la prima convocazione. Infatti, fu già convocato per il match di Coppa Italia contro il Genoa dello scorso 13 gennaio. Ecco il tweet ufficiale che mostra i convocati di Pirlo:

Il giocatore è arrivato in bianconero la scorsa estate dal Manchester City, ed è stato a disposizione della Juventus Under 23. Felix Correia, con la squadra allenata da Lamberto Zauli, ha giocato 28 partite, segnando 7 goal e realizzando 6 assist. In una recente intervista a Juventus Tv ha rilasciato queste dichiarazioni: ”Sarebbe un sogno essere in prima squadra e giocare insieme a Cristiano Ronaldo. Voglio migliorare e crescere”.