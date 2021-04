Possibile rivoluzione in attacco per la Juventus: incertezze su Ronaldo, Dybala e Morata, il nome giusto passa dalla difesa

L’attaccante, almeno uno, poi si vedrà. La Juventus non può non acquistare un centravanti nel calciomercato che verrà. Quest’anno Pirlo si è ritrovato praticamente con i soli Ronaldo e Morata visto che Dybala è stato fuori tutta la stagione o giù di lì. Un problema che a gennaio la società non ha risolto ma che non potrà perdurare anche nella prossima stagione. Così Paratici si sta già muovendo alla ricerca di una punta che possa coprire la falla, al di là poi di quello che accadrà con i tre attaccanti già presenti in rosa.

Da Ronaldo a Dybala, passando per Morata, infatti, nessuno ha la certezza di vestire ancora bianconero il prossimo anno. Quello che potrebbe vedere il ritorno a Torino di Moise Kean, letteralmente esploso al Psg. L’Everton non vuole puntare su di lui, il club parigino non ha ancora deciso se riscattarlo e la Juve ci pensa. Servono però quaranta milioni ed allora occorrerà una soluzione creativa.

Juventus, Demiral per arrivare a Kean

Quella che potrebbe arrivare da una richiesta di Ancelotti. Come si legge su ‘TuttoSport’, infatti, se i bianconeri vorrebbero provare ad inserire nell’affare uno tra Rabiot e Ramsey, entrambi destinati all’addio, da Liverpool è un altro il nome che potrebbe far decollare l’affare.

Si tratta di Merih Demiral: il centrale turco, attualmente fermato dal Covid, non è tra i calciatori sul mercato ma potrebbe essere la carta per arrivare a Kean. Un affare tutto ancora da mettere in piedi ma che potrebbe portare un bomber alla Juventus senza l’esborso di denaro. Idea al vaglio, quindi, con un paio di certezze: i bianconeri acquisteranno almeno una punta e Kean è tra gli obiettivi.