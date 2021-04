L’attaccante della Juventus Morata deluso per il pesce d’aprile della moglie Alice: “avrei voluto una femminuccia”, confessa lo spagnolo

Lo scherzo realizzato da Alice Campello al compagno Alvaro Morata nella giornata di ieri in occasione del primo aprile è diventato virale. La reazione dell’attaccante spagnolo della Juventus ha fatto divertire i numerosi seguaci della coppia, che si è formata durante il primo ciclo dell’ex Real Madrid in bianconero.

La moglie Alice, ieri, gli si è presentata con un test di gravidanza, annunciando a Morata di essere inizialmente incinta. Il calciatore, intendo in quel momento a giocare ad un videogioco sul letto, è rimasto enormemente stupito. La sua sorpresa è stata evidente anche dalle sue parole.

Morata “cade” nella rete della moglie Alice: ecco il pesce d’aprile che ha fatto il giro del web

Alvaro Morata, appena rientrato dagli impegni in Nazionale, impiega poco tempo a levare le cuffie e prestare attenzione alle parole della moglie Alice che alternando italiano e spagnola. “Alvaro, non so se sarai felice oppure no, ma ho fatto il test di gravidanza e…”, dice la torinese lanciando al marito il test. L’attaccante della Juventus subito chiede: “è uno scherzo?” ma lei, irremovibile, insiste: “no, no, no”. Ciò che segue è davvero esilarante.

Alice Campello ha poi pubblicato il video sul proprio profilo Instagram e in poche ore ha già raggiunto circa 800mila visualizzazioni. La fashion blogger torinese ha infatti un grande seguito di pubblico sui social. La signora Morata è seguita da 2.4 milioni di persone.

Il video è stato poi postato in una storia pure dall’attaccante, che ha preso bene lo scherzo della moglie che alla fine ha chiesto: “ti sarebbe piaciuto?”.

E l’attaccante ha ribattuto con una faccia molto triste: “Ci sono rimasto male, avrei voluto una principessa per chiudere la ‘fabbrica’”. A queste parole Alice ha proseguito rispondendo: “Beh, allora impegnati”. L’attaccante ha inoltre aggiunto: “All’inizio pensavo fosse successo qualcosa di grave a qualcuno”.

La coppia ha dunque ancora voglia di allargare la famiglia. I due hanno tre figli maschi: i gemellini Alessandro e Leonardo ed Edoardo. Ecco perché Morata vorrebbe aggiungere anche una femminuccia.