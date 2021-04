Per Arek Milik l’avventura al Marsiglia potrebbe concludersi già alla fine di questa stagione. Anche Sampaoli ha toccato l’argomento.

Il futuro di Arek Milik resta avvolto in un alone di mistero all’interno del quale in pochi sono in grado di scorgere la verità. Nella giornata di ieri, proprio dalla Francia, è emersa la possibilità concreta che l’ex attaccante del Napoli, alla fine di questa stagione, possa effettivamente lasciare la squadra francese. Un’eventualità che, a dire il vero, era stata presa in considerazione anche al suo approdo in terra marsigliese.

La Juventus, come noto, è una delle squadre che in passato ha seguito il giocatore, soprattutto quando si rese ormai palese il suo addio al Napoli. Il tutto, però, non si è concretizzato proprio a causa delle richieste poste dal club di Aurelio De Laurentiis. Cosi, Milik è sbarcato in Francia, dove si è rimesso nuovamente in gioco, soprattutto guardando all’Europeo che si disputerà questa estate.

Milik, addio al Marsiglia? La risposta di Sampaoli

Se Milik lascerà il Marsiglia o meno alla fine della stagione, lo si potrà scoprire soltanto con il tempo. Certo, un giocatore arrivato appena tre mesi fa, sembra strano possa già lasciare essere ai saluti. Eppure l’eventualità c’è, e non è nemmeno cosi mascherata.

In Francia se ne parla, al punto da arrivare anche all’allenatore Jorge Sampaoli. Proprio lui, nel corso della conferenza stampa di presentazione della prossima sfida contro il Digione, ha risposto sul futuro del polacco e la possibilità che possa concretamente lasciare il Marsiglia alla fine di questa stagione.

“Arek è un giocatore molto importante a livello mondiale che avrà sicuramente diverse richieste da altre squadre ma la decisione sarà esclusivamente sua“, ha specificato Sampaoli, che rimesso tutto nelle mani del ragazzo. Sarà lui, insomma, ad avere l’ultima parola sul suo futuro.

“Da parte nostra ci piacerebbe molto che restasse anche in futuro, ma il mercato è instabile ed è difficile rispondere”, la chiosa dell’allenatore. Insomma, da qui ai prossimi mesi tutto potrebbe ancora cambiare. Il destino di Milik di fatto potrebbe proseguire lontano dalla Francia, magari con un clamoroso ritorno in Italia? Vedremo.