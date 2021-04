Il rapper Torinese, grande tifoso della Juventus, non ha apprezzato le prestazioni del portiere e del trequartista.

Vito Ventura, in arte Shade, è un rapper e doppiatore di Torino molto seguito e attivo sui social media.

Il ragazzo, classe ’87, è un rinomato tifoso della Juventus e da grande supporter ha seguito e vissuto il derby della Mole che si è concluso da pochi minuti. Il risultato della gara, già di per se sorprendente, è stato condito da una prestazione al di sotto delle aspettative da parte dei bianconeri, che hanno rischiato grosso di non portare a casa nemmeno un punto dalla contesa contro i rivali cittadini.

I tifosi della Juventus sono sempre più delusi dalla loro squadra

Shade non ha visto di buon occhio la partita di due giocatori in particolare e, facendo riferimento al difficile momento che tutta la squadra sta vivendo anche fuori dal campo, ha usato il suo profilo twitter per polemizzare, anche se in maniera ironica: “Non potevate invitare anche Szczesny e Kulusevski al festino?”

Battuta questa chiaramente rivolta agli organizzatori (e invitati) al party che ha avuto luogo pochi giorni fa in casa McKennie, per il quale l’americano, Dybala e Arthur sono stati puniti dalla società, per ora solamente con una multa e la sospensione per una partita, questa appunto. Se Kulusevski non è stato autore di una grande prova, sempre ai margini della partita e senza spunti da segnalare, Szczesny ha forse fatto peggio, concludendo la partita con responsabilità su entrambe le marcature del Torino (la seconda in particolare). I tifosi della Juventus, ma forse anche i giocatori e la dirigenza, non vedono l’ora che questa tumultuosa stagione volga al termine.