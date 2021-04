Arthur, McKennie e Dybala tornano a lavorare col resto del gruppo della Juventus. I tre saranno arruolabili per il match col Napoli

Il ‘castigo’ che ha escluso Arthur, Paulo Dybala e Weston McKennie dal match col Torino per la cena della scorsa settimana sembra già concluso. I tre calciatori della Juventus, infatti, sono tornati a lavorare col resto del gruppo nell’allenamento di Pasqua.

Per loro, quindi, sembra scontata la convocazione per il match col Napoli in programma mercoledì, diventato un vero e proprio spareggio Champions. Se l’argentino, però, è in forma e pronto a scendere in campo anche dal primo minuti, andranno verificate le condizioni dei due centrocampisti, non al meglio della condizione.