Massimiliano Allegri a casa di Andrea Agnelli? E’ solo l’ultimo dei rumors che inseguono Andrea Pirlo.

Il nome di Massimiliano Allegri come prossimo allenatore della Juventus non è mai stato così forte come questa mattina. Come regalo di Pasqua, i tifosi bianconeri potrebbero trovare un nuovo allenatore. Questa mattina, su Twitter è scoppiato l’hahstag #Allegri. Il motivo? Secondo ‘Il Giornale’ l’ex allenatore bianconero ed Andrea Agnelli, presidente della Juventus, hanno assistito insieme al pareggio contro il Torino. Il giornalista Tony Damascelli ha raccontato l’incontro tra i due, avvenuto a Forte dei Marmi.

Calciomercato Juventus, Allegri ed Agnelli di nuovo insieme

Sulle colonne del quotidiano si legge: “Ieri a Forte dei Marmi, Massimiliano Allegri ha seguito in tivvù il derby, ospite di Andrea Agnelli nella dimora versiliana, sita in via Agnelli. […] Il presidente della Juventus si sta rendendo conto che, con la mozione degli affetti, non si possa andare avanti; Pirlo […] in panchina non è nemmeno un supplente e la sua didattica a distanza dimostra lacune pericolose”.

Solo un incontro tra amici o c’è qualcosa sotto? Lo stesso Allegri, ospite di ‘Sky Sport’ solo qualche settimana fa, aveva confessato che il momento buono per tornare in panchina sarebbe stato a giugno, alla fine della stagione. Difficilmente Agnelli esonererà Pirlo a campionato ancora in corso. L’edizione odierna di ‘Tuttosport’, infatti, ha dipinto la sfida contro il Napoli di Gennaro Gattuso come gara da dentro o fuori. Contro i partenopei, infatti, in caso di sconfitta, l’esonero sarebbe una possibilità concreta.