In casa Roma non si respira un clima particolarmente tranquillo, in queste ore c’è stato un duro faccia a faccia tra Fonseca e la squadra.

In casa Roma non si respira di certo un’aria particolarmente serena. Per la squadra giallorossa l’ultimo pareggio patito in casa del Sassuolo, è stato un ulteriore segnale di quanto all’interno dell’ambiente capitolino ci sia qualcosa che non sta funzionando. I ragazzi di Fonseca sono andati incontro ad un risultato di fatto deludente, soprattutto in virtù di quella che è la corsa dei giallorossi in campionato.

L’obiettivo, come noto, è quello di quarto posto e dunque di un piazzamento che possa consentire alla Roma di giocare la Champions League il prossimo anno. Chiaro che, ad oggi, non è tanto la distanza dall’obiettivo che tiene banco (cinque punti dal quarto posto) ma un atteggiamento non pare non dare spazio ad un cambio di marcia.

Cosi c’è delusione, soprattutto perchè proprio contro il Sassuolo i tifosi si aspettavano qualcosa di più. Ed anche in vista di quello che sarà il prossimo impegno in Europa League contro l’Ajax, sembra che il clima all’interno dello spogliatoio sia molto teso.

Roma, duro faccia a faccia tra Fonseca e la squadra

Cosi nella giornata di oggi, come riportato da La Gazzetta dello Sport, c’è stato un duro confronto tra l’allenatore Paulo Fonseca e la squadra, il tutto in compagnia di Tiago Pinto. Allenatore e rappresentate della dirigenza hanno provato a chiarire proprio con i giocatori i motivi di questa situazione, che ad oggi non può rendere soddisfatto il club.

E cosi non una vera e propria riunione – sottolinea la rosa – ma un faccia a faccia che ha visto dirigente ed allenatore da una parte, ed ovviamente i giocatori dall’altra. Qualcuno dei giocatori ha risposto con toni non particolarmente sereni a quelle che sono state le dichiarazioni avanzare dalla controparte.

Il tutto all’interno, dunque, di un contesto che non sembra cosi tranquillo. Un rapporto freddo, quello tra Fonseca e la squadra, che già in passato ha rappresentato un tema di discussione. La società – specifica sempre La Gazzetta dello Sport – ci ha poi tenuto a smentire la ricostruzione.