Rafa Benitez è senza panchina. L’ex allenatore di Napoli ed Inter tra le altre racconta le intenzioni per il futuro.

Dove allenerà Rafa Benitez nella prossima stagione? Il tecnico spagnolo, dopo aver concluso l’avventura in Cina con il Dalian Yifang anche a causa del Covid-19, si gode la meritata pausa. L’ex allenatore di Napoli ed Inter tra le altre, nell’ultimo periodo, è stato accostato con insistenza proprio ad una della sue ex squadre. L’apprezzamento della SSC Napoli di Aurelio De Laurentiis è sempre all’ordine del giorno. Proprio il club partenopeo ci aveva pensato dopo il negativo avvio di 2021 di Gennaro Gattuso.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Calciomercato, parla Benitez: pronto a tornare in Serie A

L’allenatore ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di ‘Marca’. Lo spagnolo ha parlato anche del suo futuro. Ecco uno stralcio delle sue dichiarazioni: “Cosa deve avere un’offerta di lavoro per convincermi adesso? Ho ricevuto più di una offerta in questi mesi, ma non era il momento giusto e non c’era il progetto giusto. Avevo necessità di stare con la mia famiglia. Vorrei allenare un club che abbia ambizioni e che possa lottare per i titoli. O magari un club con un progetto serio che porti a lottare per vincere qualcosa”

LEGGI ANCHE >>> Insidia Guardiola, l’Inter non vuole commettere l’errore del Milan

Poi prosegue: “Il Valencia? Mi spiace per la loro situazione. Per loro avrò sempre sensazioni speciali. Tornarci in futuro? In questa vita non possiamo sapere cosa ci riserverà il futuro. Nesso sa cosa gli accadrà in futuro”.