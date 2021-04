E’ ufficiale la positività al Covid di Florenzi. Altro caso, dopo quelli di Bonucci e Verratti, del focolaio che si è creato in Nazionale

Il focolaio scoppiato in casa Italia, dove sono stati trovati quattro membri dello staff tecnico positivi al Covid-19, ha destato terrore e polemiche tra i club di Serie A e non solo. Dopo la notizia delle positività di Leonardo Bonucci e Marco Verratti, oggi è stata annunciato di un altro giocatore della Nazionale.

E’ di questi minuti la notizia della positività al Covid-19 di Alessandro Florenzi. Il laterale del PSG, in prestito dalla Roma, dopo la positività di Verratti, nei giorni scorsi era stato disposto in isolamento, a titolo precauzionale, dal club parigino.

Florenzi positivo al Covid

Il cluster ‘nato’ nella nazionale di Roberto Mancini miete un’altra vittima. Ci sono state tante polemiche sulle convocazioni delle Nazionali. Molti club si sono mossi preventivamente, così come ha fatto il Sassuolo che non ha convocato per il match di sabato scorso contro la Roma, nonostante i tamponi risultati negativi, Locatelli e Ferrari.

Florenzi salterà il match di andata dei quarti di finale di Champions League contro il Bayern Monaco di mercoledì prossimo. Il calciatore, in quest’anno parigino, ha ritrovato continuità, giocando 29 presenze tra tutte le tutte competizioni e siglando 2 gol. Ecco il tweet del PSG: