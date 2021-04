Volata salvezza della serie A al cardiopalma: Fiorentina, Benevento, Spezia, Torino, Cagliari, Parma e Crotone coinvolte nei giochi di coda

La matematica da ancora speranza al Crotone ma i calabresi, dopo la sconfitta con il Napoli, sembrano ormai tagliati fuori dalla corsa salvezza. I rossoblù hanno un ritardo di nove punti sul quartultimo posto in questo momento in mano al Torino.

In ordine, dopo i pitagorici allenati da Serse Cosmi, rischiano di più Parma e Cagliari. Queste due godono di maggiori chance.

La classifica, in vista delle ultime nove giornate da un margine a Spezia, Benevento e Fiorentina, a quota 29 e 30. Molto però sarà deciso dalle ultime nove giornate di serie A. In passato non sono mancate le sorprese nella volata finale.

Serie A, la volata per la salvezza: finale di campionato con il brivido per il Benevento

Anche nella parte bassa, non mancano gli scontri salvezza. Gli incastri del calendario possono ancora stravolgere la classifica del campionato. Il Benevento ha un finale molto impegnativo. La formazione di Filippo Inzaghi dovrà affrontare Milan, Cagliari, Atalanta, Crotone e Torino nelle ultime cinque.

I granata hanno una partita in più rispetto alle altre: la squadra di Davide Nicola rigenerata dal pareggio nel derby con la Juventus, deve ancora recuperare la gara con la Lazio.

FIORENTINA 30 Atalanta, SASSUOLO, HELLAS VERONA, Juventus, BOLOGNA, Lazio, CAGLIARI, Napoli, CROTONE.

BENEVENTO 30 Sassuolo, LAZIO, GENOA, Udinese, MILAN, Cagliari, ATALANTA, Crotone, TORINO.

SPEZIA 29 Crotone, BOLOGNA, Inter, GENOA, HELLAS VERONA, Napoli, SAMPDORIA, Torino, Roma.

TORINO 24 (una gara in meno) UDINESE, Roma, BOLOGNA, Napoli, Parma, HELLAS VERONA, Milan, SPEZIA, Benevento; LAZIO (recupero).

CAGLIARI 22 INTER, Parma, UDINESE, Roma, NAPOLI, BENEVENTO, Fiorentina, MILAN, Genoa.

PARMA 20 Milan, CAGLIARI, JUVENTUS, Crotone, TORINO, Atalanta, LAZIO, Sassuolo, SAMPDORIA.

CROTONE 15 SPEZIA, Udinese, SAMPDORIA, PARMA, Inter, ROMA, Hellas Verona, BENEVENTO, Fiorentina.

In MAIUSCOLO le partite in trasferta

Nell’ultima giornata, il calendario propone un interessante Torino-Benevento. La gara tra le due compagini potrebbe valere una stagione per entrambe. Gli uomini di Inzaghi devono chiudere il conto il prima possibile per non rischiare negli ultimi minuti di gioco.