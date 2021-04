Ipotesi di un nuovo rinvio per Juventus-Napoli a causa del Covid: il verdetto dell’ASL di Torino sulla gara di domani pomeriggio

La gara che sembra non doversi giocare mai. Sembra essere davvero stregata Juventus-Napoli, match rinviato lo scorso 4 ottobre a causa del divieto imposto agli azzurri dall’ASL locale dopo i casi di positività di Zielinski ed Elmas. A distanza di sei mesi sembra che siamo punto e daccapo. Questa volta sono i contagi in casa bianconera a far sorgere qualche dubbio sulla disputa del match in programma mercoledì pomeriggio alle 18.45. Bonucci e Demiral sono rientrati dalle rispettive Nazionali con il Covid ed è di oggi il contagio anche di Bernardeschi. Proprio per questo si parla di un altro possibile rinvio, anche se l’ASL di Torino pare non riscontrare problematiche alla disputa del match.

Juventus-Napoli, Picco (ASL Torino): “Al momento si gioca”

A parlare è il direttore dell’ASL di Torino, Carlo Picco, che parlando a Calcio Napoli 24 Live ha spiegato che all momento non esistono problemi a far giocare la gara tra Juventus e Napoli.

“Attualmente la gara non è a rischio – le parole di Picco prima che emergesse la positività di Bernardeschi -. I medici sono al lavoro per verificare l’eventuale presenza di altri positivi nel gruppo juventino”. Si gioca quindi, a meno che nelle prossime ore non spuntano fuori altri contagiati tra la squadra di Pirlo. Lo stesso Pirlo che domani contro Gattuso si gioca la panchina: una sconfitta potrebbe significare esonero con Allegri e Tudor come possibili successori immediati.