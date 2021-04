L’Inter è ad un momento di svolta sotto il profilo societario, l’avventura di Zhang alla guida del club nerazzurro subirà comunque degli scossoni.

Secondo quanto racconta l’edizione odierna di “Milano Finanza”, ci sarebbero due fasi nella progettazione della svolta societaria dell’Inter. Il club nerazzurro starebbe studiando un nuovo prestito di 250 milioni di euro che consentirebbe a Suning di rilevare il 31% del club nelle mani di Lion Rock.

C’è poi uno scenario più futuribile, si cerca di capire il futuro dell’Inter sotto il profilo societario, individuando le dinamiche in corso. Secondo quanto raccolta “Milano Finanza”, nel futuro del club nerazzurro potrebbe esserci una Spac americana che starebbe raccogliendo un miliardo di euro per entrare nel calcio con l’Inter.

L’Inter salda le prime scadenze e guarda al futuro con ottimismo

L’Inter si dovrebbe affidare alla Goldman Sachs, la propria banca di fiducia, per il prestito di 250 milioni di euro. Nella pianificazione economica ci sono già i primi segnali: il pagamento degli stipendi di gennaio e della rata di Hakimi al Real Madrid.

A giugno ci sarà bisogno di altra liquidità, per altre scadenze come alcuni impegni con il Manchester United negli accordi per Lukaku.

Per il futuro, secondo Milano Finanza, prende corpo l’ipotesi di una Spac (Special Purpose Acquisition Companies), società finalizzata all’acquisizione di un business già esistente.

È il caso dell’Inter, l’obiettivo è la raccolta di 1 miliardo di euro, entrare nel calcio in grande stile. La Spac avrebbe tre passaggi da compiere: prima la protezione del denaro raccolto trasferito in un fondo di garanzia fino al momento dell’approvazione dell’acquisizione, poi la previsione di un diritto di “way out”, cioè una eventuale clausola di uscita, e infine la fissazione di un termine entro il quale bisogna completare l’investimento.

Restano valide anche le opzioni finanziarie che portano ad Oaktree, Fortress e Bain. L’Inter intanto oggi ha una grande opportunità sul campo d’allungare ancora la distanza sul Milan, a San Siro c’è il recupero della sfida contro il Sassuolo.

Mancheranno Bastoni e Brozovic squalificati, Conte pensa alle battaglie sul campo ma l’Inter ne ha un’altra molto importante sulle scrivanie della finanza internazionale.