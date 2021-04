Guai in vista per l’Inter di Antonio Conte. Ammonizione pesantissima per Nicolò Barella. Salterà la prossima di campionato.

Si complicano le cose per l’Inter di Antonio Conte. Il club nerazzurro, impegnato in questo momento contro il Sassuolo di Roberto De Zerbi allo stadio San Siro di Milano, è avanti per 1-0 grazie alla rete di Romelu Lukaku. L’attaccante belga segna la prima rete di testa in campionato.

Inter, pesante ammonizione per Barella

La squadra di Antonio Conte deve per forza di cose già guardare al prossimo impegno di campionato. I nerazzurri saranno impegnati domenica prossima alle ore 12:30 contro il Cagliari di Leonardo Semplici. Conte, però, dovrà fare a meno di uno dei perni fondamentali del suo reparto di centrocampo.

Al minuto 17 della sfida tra Inter l’arbitro Irrati ha sventolato un cartellino giallo nei confronti di Nicolò Barella. Il centrocampista nerazzurro becca una ammonizione pesantissima, visto che il suo nome era presente nell’elenco dei calciatori diffidati. Salterà, di conseguenza, la sfida di Serie A contro la sua ex squadra. Il Giudice Sportivo lo fermerà per un turno sanzionandolo con una squalifica. Conte dovrà, a questo punto, ridisegnare il proprio scacchiere.