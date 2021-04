Lucarelli su un’eventuale chiamata del Napoli: “Se dovesse arrivare una telefonata dallo 081, mentre squilla sarei già ad Anagni”

Cristiano Lucarelli, allenatore della Ternana a ‘1 Station Radio’: “Abbiamo iniziato il progetto due anni e siamo riusciti nell’impresa di esser promossi in Serie B. Nel nostro girone c’erano società come Palermo, Bari, Avellino, Foggia, Catania: non era facile vincere e non ci aspettavamo nemmeno di farlo, non siamo partiti come favoriti. La continuità è arrivata ragionando come se ogni partita fosse una finale. La società m iha messo a disposizione una rosa competitiva, con 24 titolari, cosa che mi ha consentito di sfruttare il turnover. Serie A? Non ho avuto moltissimo tempo per seguirla, mi piace che sia stato un campionato aperto rispetto ai precedenti. Difficile pronosticare chi resterà fuori dalla Champions. L’Inter è vicina a vincere lo scudetto per la fame di Antonio Conte.

Lucarelli-Napoli: “La chiamata da uno 081? Mentre squilla il telefono…”

“Dopo due mesi che ho appeso gli scarpini al chiodo – ricorda Lucarelli – dopo l’esperienza al Napoli, ero già in ritiro con gli Allievi Nazionali del Parma, e da allora non mi sono mai fermato. Sono partito anche da squadre che non avevano nemmeno i soldi per andare in trasferta o per pagare i calciatori, e queste difficoltà mi hanno aiutato a non avere paura di nulla. Pronto per la Serie A? Sono pronto a tutto. Ho sempre con la stessa carica agonistica, niente mi spaventa. Vorrei, però, vincere la Serie B e guadagnarmi la Serie A sul campo.

“Giusto partire dal basso come Sarri e Italiano, gli allenatori bravi sono passati dalle serie minori. Chiamata del Napoli? Se dovesse arrivare una chiamata dallo 081, mentre squilla il telefono sarei già ad Anagni”.