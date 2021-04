Alle 15 in programma il primo match di questa 30^ giornata di Serie A, scendono in campo lo Spezia ed il Crotone.

Scontro nei bassifondi della classifica, per tre punti che potrebbero cambiare radicalmente la stagione quando siamo ormai entrati nel rush finale. La sfida tra Spezia e Crotone rappresenta di sicuro un match che per entrambe assume un valore importante, soprattutto nell’ottica di conquistare una salvezza che vede le due squadre in due posizioni molto diverse.

Dopo i grandi complimenti raccolto dallo Spezia nel corso dei mesi, la squadra ligure si ritrova ad oggi ad essere non in una posizione di particolare favore. Sono sette i punti di vantaggio sulla terz’ultima, ma serve un altro sforzo per mettere in cassaforte la permanenza nella massima divisione. L’ultima sconfitta contro la Lazio ha ovviamente avvicinato i bianconeri alla zona rossa della classifica, ed ecco perchè oggi sarà necessario vincere, anche in virtù del fatto che di fronte c’è una diretta concorrente.

Per il Crotone, invece, salvarsi sembra sia un’impresa assai ardua. I calabresi sono il fanalino di coda della classifica di Serie A, e ad oggi i punti dalla salvezza sono nove. Tantissimi, considerando che la quart’ultima Torino ha anche una partita in meno e potrebbe allungare ulteriormente la distanza dallo Squalo.

Vincere oggi, secondo molto, potrebbe rappresentare l’ultima spiaggia per un Crotone che risulta davvero ad un passo dal baratro, quando mancano soltanto nove partite alla fine del campionato di Serie A.

Spezia-Crotone, le formazioni ufficiali

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Ferrer, Erlic, Ismajli, Marchizza; Pobega, Ricci, Maggiore; Verde, Nzola, Gyasi. All. Italiano

CROTONE (3-4-1-2): Cordaz; Djidji, Golemic, Luperto; Molina, Petriccione, Benali, Reca; Messias; Ounas, Simy. All. Cosmi