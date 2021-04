Alle 20.45 in programma l’ultimo anticipo di questo sabato di Serie A, alla Dacia Arena scendono in campo Udinese e Torino.

Il Torino ha ancora una salvezza da conquistare, anche se i segnali positivi sono arrivati già da qualche settimana. Davide Nicola sta lavorando assiduamente per permettere ai suoi giocatori di trovare la strada giusta per portare a casa quello che è risultato nel quale tutta la piazza sta sperando. Non è facile, visto che da dietro le rivali spingono. Ecco perchè per la compagine granata ogni match rappresenta un fonte di punti vitale, in grado di poter decidere in maniera concreta il prosieguo della stagione.

Stasera la squadra granata scenderà in campo alla Dacia Arena, per affrontare un Udinese che gode di una miglior posizione di classifica ma che ha lasciato qualche punto per strada nelle ultime partite. Di fatto la squadra di Luca Gotti non vince da ben tre gare, avendo perso due delle ultime tre sfide giocate. Non un andamento particolarmente positivo, soprattutto per una squadra che dovrà affrontare un rush finale senza dover lasciare niente al caso.

La lotta salvezza, si sa, nasconde sempre grandi insidie. L’Udinese non può già sentirsi salva, cosi come il Torino non doveva sentirsi spacciato fino a qualche settimana fa, ed i risultati infatti sono arrivati. In attesa di recuperare (se tutto va bene) la sfida contro la Lazio, per i granata quello di stasera rappresenta un vero match clou per la lotta salvezza, anche perchè di fronte c’è una diretta concorrente.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Udinese-Torino, le probabili formazioni