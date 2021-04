Il Papu Gomez può tornare in Italia? Forse. L’ex attaccante dell’Atalanta, attualmente al Siviglia, è ancora legato al belpaese.

Il Papu Gomez sta mettendo in mostra tutte le sue qualità al Siviglia. Delle sue giocate ne giovano i tifosi spagnoli che, ancora oggi, ringraziano quelli italiani. Il rapporto conclusosi bruscamente con l’Atalanta, però, non ha cancellato la voglia di Italia. Il calciatore, perfettamente integrato nel tessuto sociale nostrano, ha messo radici profonde nel belpaese. Anche la sua famiglia si è da sempre trovata più che bene. Proprio per questo motivo non è da escludere un suo ritorno in Serie A.

Calciomercato Gomez, parla l’agente

Intervistato da ‘Tuttosport’, l’agente di Alejandro Gomez, Giuseppe Riso, ha rilasciato alcune dichiarazioni: “A Siviglia è molto felice. Ha esaudito uno dei suoi sogni visto che da piccoli tifava per la squadra andalusa”.

Poi prosegue: “Un suo ritorno in Serie A? Nulla è impossibile, mai dire mai. A fine carriera, di sicuro, tornerà a vivere a Bergamo”. Chiosa finale su altri assistiti: “Caldara resterà al Milan. Gollini? Nel suo futuro c’è la qualificazione in Champions League e l’Europeo con la Nazionale italiana. Non aggiungo altro”.