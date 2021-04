Inter-Cagliari non si vede. La ‘colpa’ è di DAZN che è andata down con tutti i relativi servizi che la piattaforma streaming offre di solito.

DAZN fuori servizio. E’ quello che hanno sicuramente notato i tifosi di Inter e Cagliari che, già impossibilitati a recarsi allo stadio visto le restrizioni per Covid-19, non possono guardare il match del trentesimo turno di Serie A 2020/2021 nemmeno in TV. Il motivo? Dazn è offline. La piattaforma di streaming è down ed il canale resta a nero.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Inter-Cagliari, DAZN down

In tantissimi hanno notato il disservizio, anche se qualcuno che riesce a guardare il match c’è. E così, sulle tv campeggia il messaggio “Siamo spiacenti, al momento non ci è possibile mostrare il video. Riprova tra qualche minuto. Se il problema persiste, contatta l’assistenza clienti”. Niente da fare, il match non si vede.

LEGGI ANCHE >>> DIRETTA Inter-Cagliari: segui la partita LIVE

Tantissimi utenti hanno espresso tutto il proprio malumore sui social network. Su Twitter in particolare, in molti si lamentano per aver perso gran parte del lunch match di Serie A. Ed in molti, ora, di conseguenza, criticano la scelta di aver affidato proprio a DAZN i diritti per la Serie A 2021-2024: “Come farete a trasmettere tutta la Serie A?”. Nel frattempo c’è l’annuncio: “Stiamo lavorando per risolvere il problema”.

Sappiamo che alcune persone stanno riscontrando problemi nella visione della partita Inter-Cagliari da APP.

Stiamo lavorando per risolverlo — DAZN Italia (@DAZN_IT) April 11, 2021

Emozioni a non finire in questo avvio di #InterCagliari. Ecco alcune delle azioni più spettacolari.#DAZN pic.twitter.com/Eqrn0xR9Ll — Paolo Ziliani (@ZZiliani) April 11, 2021

Un anticipo di quello che ci aspetta nel prossimo campionato, grazie #DAZN pic.twitter.com/Z06XQ44LfT — Vincent Martini (@VMartiniDj) April 11, 2021

Ah me il canale DAZN1 209 va. Non va invece l’app. @DAZN_IT — Luke RedBlack (@LukeRedblack) April 11, 2021