Come riporta ‘Estadio Deportivo’, il Siviglia vorrebbe offrire il Papu Gomez all’Inter per acquisire Joao Mario

L’Inter, grazie alla vittoria contro il Cagliari per 1-0, è sempre più vicina a vincere lo Scudetto. I nerazzurri, ad 8 giornate dal termine del campionato, hanno 11 punti di vantaggio sul Milan secondo e 12 punti sulla Juventus terza.

Non c’è solo il campo e la dirigenza dell’Inter sta progettando acquisti e cessioni per la prossima stagione. Joao Mario, in prestito allo Sporting Lisbona, è tra gli uomini in uscita della squadra lombarda. Il portoghese ha deluso molto in maglia nerazzurra, ma è rinato con lo Sporting Lisbona dove ha giocato 27 partite ed ha segnato 2 reti.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

L’offerta del Siviglia all’Inter per Joao Mario

Secondo ‘Estadio Deportivo’, il Siviglia non sarebbe contento del rendimento del Papu Gomez, che è arrivato al club spagnolo dall’Atalanta nell’ultima sessione di mercato invernale, e sta vagliando l’ipotesi di offrirlo all’Inter per uno scambio con Joao Mario.

LEGGI ANCHE >>> Inter, il record di tutti i tempi è tuo

L’argentino si sta trovando bene in Spagna, ma, allo stesso tempo, gradirebbe un ritorno in Italia dopo sei mesi. Il Papu, con il Siviglia, ha collezionato 14 presenze ed ha siglato solo 1 gol. Joao Mario è conteso anche dallo stesso Sporting Lisbona che lo vorrebbe riscattare a titolo definitivo.