Inter-Cagliari vale i tre punti per Antonio Conte ed un nuovo record in Serie A. E’ l’undicesimo successo consecutivo.

La squadra di Antonio Conte vince anche se non senza fatica. Contro il Cagliari di Leonardo Semplici, solo una rete di Matteo Darmian salva i nerazzurri. Il laterale segna al minuto 77 e trascina i suoi alla vittoria finale. I tre punti valgono il +11 in classifica generale ai danni del Milan di Stefano Pioli che resta secondo in elenco.

Inter, nuovo record

Come riporta l’account Twitter ‘OptaPaolo’, “l’Inter è la prima squadra capace di vincere tutte le prime undici gare in un girone di ritorno di Serie A, superando il record del Milan: 10 nel 1989/90. Inarrestabile”.

1 – L’Inter è la prima squadra capace di vincere tutte le prime 11 gare in un girone di ritorno di Serie A, superando il record del Milan: 10 nel 1989/90. Inarrestabile.#InterCagliari — OptaPaolo (@OptaPaolo) April 11, 2021

Del nuovo record ne sarà felice Antonio Conte, sempre più vicino alla vittoria del titolo finale di Serie A 2020/2021. I cugini del Milan restano distanti in classifica: il vantaggio è più concreto che mai. E poi, come se non bastasse, il primato di vittorie consecutive in campionato è stato scippato proprio ai cugini rossoneri. Una doppia gioia, di conseguenza, per tutti i supporters nerazzurri.