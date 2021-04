Come riporta ‘OptaPaolo, il Napoli raggiunge il City nella speciale classifica europea del numero di giocatori che hanno siglato 5 gol

Il Napoli ha sconfitto la Sampdoria 0-2 grazie alla reti di Fabian Ruiz ed Osimhen. Gli azzurri, in attesa del match tra Fiorentina ed Atalanta di questa sera, sono quarti in classifica con 1 punto di vantaggio proprio sui bergamaschi guidati da Gasperini e 4 punti sulla Lazio.

La squadra di Gattuso, nonostante la sconfitta per 2-1 di mercoledì scorso contro la Juventus, è in un ottimo stato di forma. I partenopei, nelle ultime 8 partite in Serie A, hanno totalizzato ben 19 punti ed hanno il terzo miglio attacco con 65 reti realizzate.

Il Napoli come il Manchester City di Guardiola

Come riporta ‘OptaPaolo’, il Napoli e il Manchester City di Guardiola, nei top 5 campionati europei, sono le uniche due squadre ad avere sei calciatori con almeno 5 gol. I giocatori azzurri sono: Insigne (15 gol), Lozano (9), Mertens (8), Politano (8), Zielinski (6), Osimhen (5).

Questo è un altro dato statistico importante per la squadra di Gattuso che nelle prossime due partite sfiderà, al Maradona, Inter e Lazio. Saranno match fondamentali per la rincorsa alla qualificazione alla massima competizione europea dei partenopei.