Come riporta OptaPaolo, Fabiàn, con la rete di oggi, ha raggiunto Mertens ed Insigne a quota 5 gol siglati con dei tiri dalla distanza

Il Napoli ha battuto la Sampdoria grazie alle reti di di Fabiàn Ruiz ed Osimhen. Sono tre punti fondamentali per la squadra di Gattuso per la rincorsa alla qualificazione Champions, visto i risultati di Milan, che ha vinto ieri contro il Parma, e della Juventus che ha battuto il Genoa 3-1.

I partenopei sono passanti in vantaggio con una bellissima azione corale, che è stata conclusa da Fabiàn con un sinistro imprendibile per Audero. Per lo spagnolo è la seconda rete in campionato e la terza in tutta la stagione, considerando anche la rete siglata in Europa League contro il Granada.

Nessuno meglio di Fabiàn

Dopo la rete di oggi ,come riporta ‘OptaPaolo’, Fabiàn ha raggiunto una importante record in maglia azzurra: a partire dalla stagione scorsa, nessun giocatore del Napoli ha segnato più gol di lui con dei tiri da fuori area. L’ex Betis Siviglia ha siglato 5 reti, come Insigne e Mertens.

Fabiàn Ruiz, giunto sotto l’ombra del Vesuvio nel 2018, ha collezionato in maglia azzurra 120 presenze ed ha segnato 14 gol. Il futuro del mediano in maglia azzurra non è garantito, visto il forte interessamento dei club importanti spagnoli come Real ed Atletico Madrid.