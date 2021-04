Totti ha ricevuto il Tapiro d’oro di Striscia la Notizia da Valerio Staffelli dopo le critiche di Cassano sulla serie tv a lui dedicatagli

Francesco Totti è stato tra i più grandi giocatori del calcio italiano. L’ex capitano della Roma, nonostante il ritiro dal calcio giocato, continua a far notizia. Su Sky, in queste settimane, è andata in onda ‘Speravo de morì prima’ la serie tv dedicata all’ex numero dieci capitolino.

Antonio Cassano ha criticato la serie tv: “Mi hanno fatto apparire in un modo che non mi è piaciuto. L’attore che mi ha interpretato non mi somiglia affatto”. Totti, che ha ricevuto il Tapiro d’oro, settimo per lui, di Striscia la Notizia da Valerio Staffelli proprio per le critiche del suo ex compagno nella Roma, ha così commentato:

Totti: “Mi dispiace che Cassiano si sia arrabbiato”

”Parole di Cassano? Da quello che conosco io il personaggio gli somiglia. So che Antonio si è arrabbiato, ma per me ne è uscito bene. Notti brave prima di andare a Trigoria? Alcune volte abbiamo fatto più tardi del previsto, ma non siamo mai andati direttamente a Trigoria. Eravamo single tutti e due, quindi era giusto. Chi è non ha fatto questo? Sempre con il rispetto per il lavoro che facevamo”.

Totti, all’inviato della trasmissione che andrà in onda domani sera alle ore 20.35 su Canale 5, si è poi soffermato anche sugli insulti a Gianmarco Tognazzi, attore che ha interpretato Luciano Spalletti nella serie, sui social: “Offese a Tognazzi? Mi dispiace. Credo che Gianmarco abbia interpretato nel migliore dei modi Spalletti. Spero che il mister non si sia arrabbiato”.