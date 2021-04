Il calciomercato del Milan può entrare nel vivo con la qualificazione in Champions: i rossoneri “guadagnerebbero” Thauvin, pupillo di Maldini

Il Milan da diverso tempo ha messo nel mirino Florian Thauvin, attaccante esterno dell’Olympique Marsiglia, in scadenza di contratto. Il calciatore francese rappresenta un’opportunità succulenta dal momento che può arrivare a costo zero ma per aggiudicarselo i rossoneri dovranno battere la concorrenza.

“Todofichajes” indica le condizione perché il calciatore di Sampaoli possa vestire la maglia del Milan.

Da diverso tempo Paolo Maldini ha sottolineato l’interesse nei suoi confronti. I rossoneri sono disposti a fare sul serio per lui e sembrano avere il gradimento di Thauvin che aspetta adesso il verificarsi di una condizione imprescindibile.

Calciomercato Milan, Thauvin detta le condizioni: sì ai rossoneri in caso di qualificazione in Champions League

Il Milan sta lavorando da vari mesi ai fianchi del calciatore per portarlo a Milanello. I rossoneri rimangono concentrati sul campionato, unico obiettivo rimasto dopo l’eliminazione dall’Europa League per mano del Manchester United.

I rossoneri sono in pole position per aggiudicarsi il calciatore francese ma prima di piazzare l’assalto conclusivo, come spiega “Todofichajes”, devono raggiungere la qualificazione in Champions League. Questa è la condizione posta da Florian Thauvin per accettare la corte di Maldini e Massara. Il ragazzo vuole mantenere una vetrina europea di primo livello per non abbandonare il treno della nazionale con cui si è proclamato campione del Mondo nel 2018.

Il calciatore in questa stagione ha partecipato alla prestigiosa competizione con il Marsiglia ma non è riuscito a levarsi grosse soddisfazioni dal momento che la corsa del suo club si è interrotto prontamente. Thauvin non ha segnato neppure una rete nelle sei gare della fase a girone alle quali ha partecipato.

Discorso differente in campionato. In Ligue 1 finora ha firmato 8 gol e 7 assist. Il Milan è avvisato: per regalare Thauvin a Stefano Pioli è necessaria esaudire la condizione Champions. Un motivo in più per mantenere alta la concentrazione in questo finale di stagione.