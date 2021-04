I club di serie A hanno inviato una lettera a Dazn attraverso l’ad della lega: ieri sono arrivate tante lamentele da parte degli abbonati

Una lettera congiunta dei 20 club di serie A e diretta a Dazn in seguito ai disservizi di ieri. Enorme il malumore degli abbonati per il cattivo servizio offerto ieri dalla piattaforma streaming soprattutto in occasione della gara tra Inter e Cagliari. Sui social, Dazn è stata oggetto di critiche severe. Non è la prima volta che ciò accade. I disagi e i giudizi negativi si erano registrati soltanto all’inizio dell’avventura del portale di video streaming londinese.

L’organo che rappresenta i 20 club del massimo campionato ora ha chiesto spiegazioni più approfondite al broadcaster.

Gli abbonati hanno lamentato grosse difficoltà nella visione di Inter–Cagliari e Hellas Verona–Lazio.

La lettera inviata a Dazn è stata riportata da “repubblica.it”, il portale del noto quotidiano fondato a Roma nel 1976.

Lettera dei club di serie A a Dazn: “Come intendente implementare il vostro servizio?”

La lettera è stata firmata da Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega di serie A ed è stato rivolta a Veronica Diquattro, manager di Dazn.

I club vogliono chiarimenti soprattutto in virtù del fatto che dopo essersi aggiudicata l’asta, la piattaforma di streaming del Regno Unito a partire dalla prossima stagione trasmetterà tutte le gare del massimo campionato italiano. Di queste, inoltre, 7 saranno in esclusiva.

In modo particolare, la Lega di serie A – in rappresentanza dei club – vuole avere delle rassicurazioni in merito agli accorgimenti tecnici che saranno implementati per scongiurare che episodi come quelli di ieri pomeriggio si verifichino nuovamente pure in futuro.

Nella giornata di ieri, Dazn aveva chiesto scusa ai propri abbonati. La colpa per il disservizio è stata indirizzata verso Comcast Tecnology Solutions. La società del Regno Unito potrebbe risolvere il contratto con quest'ultimo. La piattaforma streaming avrebbe in Tim un partner tecnologico sul quale poggiarsi.