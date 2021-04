Cuadrado è tra gli uomini più importanti nello scacchiere bianconero, raggiungendo l’incredibile cifra di 13 assist realizzati

La Juventus dopo le vittorie contro Napoli e Genoa ha allontanato, almeno per un po’, le critiche. I bianconeri stanno disputando una stagione al di sotto delle aspettative: eliminazione dagli ottavi di finale di Champions League e un distacco troppo considerevole, ora sono 12 punti, dall‘Inter capolista.

Tutto l’ambiente bianconero è stato criticato: dirigenti, Pirlo e i calciatori. Tra i giocatori più positivi in questa stagione c’è Juan Cuadrado. Il colombiano ha collezionato 30 presenze senza neanche segnare un gol, ma il dato più importante per il terzino è quello relativo agli assist per i propri compagni.

Cuadrado come Pirlo

Cuadrado, meglio di lui in Europa solo Son e Kane del Tottenham, considerando i migliori campionati, è riuscito a realizzare la bellezza di 13 assist tra tutte le competizioni. Il calciatore è importantissimo negli schemi d’attacco bianconeri. Da quindici anni, da quando i bianconeri sono tornati in Serie A, nessun giocatore bianconero è riuscito a superare quota 13 assist.

Solo un giocatore in questi anni è riuscito a raggiungere questa cifra: Andrea Pirlo. L’attuale tecnico della Juventus nel 2011/2012, quando la Juve di Conte vinse il suo primo scudetto, giocò una delle sue migliori stagioni da calciatore. Cuadrado cercherà di superare il proprio allenatore nelle ultime nove gare ufficiali rimanenti (tra Serie A e finale di Coppa Italia).