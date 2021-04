La Juventus ha già gli occhi aperti su quelle che possono essere le occasioni di mercato. Un terzino è finito sulla lista di Paratici.

Per la Juventus il calciomercato è di fatto già cominciato. Certo, la stagione è ancora lunga e serviranno tutte le forze necessarie per portare a casa quel quarto posto che è assolutamente vitale per poter continuare a restare competitivi soprattutto in ambito europeo. Quest’anno, però, l’impegno sembra più difficile del previsto. C’è grande traffico per arrivare tra le prime quattro in classifica, e questo potrebbe mettere in difficoltà la squadra di Andrea Pirlo da qui alla fine della stagione.

Mentre squadra ed allenatore sono impegnati per riuscire a portare a casa quello che sembra un obiettivo scontato oltre che dovuto, la dirigenza sta già guardando al futuro per capire come migliorare la rosa a disposizione di Andrea Pirlo (ammesso che resti l’allenatore della Juventus anche il prossimo anno). Di nomi se ne sono fatti e se ne faranno anche nelle prossime settimane, ma uno in particolare pare riscontrare diverse conferme in Spagna.

Juventus, Bernardeschi in partenza: pedina per il terzino

Uno dei ruoli si quali la Juventus sta cercando di puntellare la rosa è sicuramente quello del terzino destro. Danilo a fine stagione potrebbe lasciare ed anche il futuro di Cuadrado è incerto, ecco perchè il club si sta guardando fortemente intorno per cogliere qualsiasi occasione utile a risolvere quella che potrebbe essere una futura problematica.

Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo ‘AS’, infatti, la Vecchia Signora avrebbe messo nel mirino Marcos Acuna, terzino del Siviglia che ben sta figurando in Liga quest’anno. Argentino classe ’91, è finito di diritto sulla lista dei desideri di Paratici ed in estate potrebbe esserci l’assalto.

Sul piatto – si legge – potrebbe finire quel Federico Bernardeschi che non sembra sia un elemento al centro del progetto tecnico di Andrea Pirlo. Ma in generale, quella dell’ex Fiorentina in quel di Torino non è stata una grande esperienza, ecco perchè potrebbe cercare fortuna altrove.